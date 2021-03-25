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  25 марта 2021
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В Узбекистане за сутки выявили 138 больных коронавирусом

CentralAsia (UZ) -  За сутки, 24 марта, количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 81816 (+138).

По данным Минздрава страны, случаи новых заболеваний выявлены в 4 регионах страны, а также в городе Ташкенте (+111).

За сутки скончался 1 больной коронавирусом, таким образом общее количество летальных исходов по стране с начала пандемии достигло 624.

Всего выздоровели 80143 (+98) человек, показатель выздоровления составил 98%.

Из 1049 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 191 находятся в тяжёлом состоянии и 85 - в крайне тяжёлом.

Днём ранее в стране было выявлено 119 новых случаев коронавируса.

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