В Казахстане более 107 тыс. человек получили первую дозу «Спутника V»

CentralAsia (KZ) - Первый компонент вакцины против коронавируса «Спутник V» получили больше 107 тысяч человек в Казахстане, сообщает РИА Новости со ссылкой на межведомственную комиссию республики по нераспространению COVID-19.

«Общее количество вакцинированных лиц первым компонентом – 107 341 человек. Общее количество вакцинированных лиц вторым компонентом – 20 504 человек», - говорится в сообщении комиссии.



Сейчас в Казахстане проводится вакцинация российским препаратом «Спутник V». Первые 22 тысячи доз вакцины были доставлены в страну из РФ, после чего производство было налажено на Карагандинском фармацевтическом комплексе. В ближайшее время ожидается регистрация казахстанской вакцины от коронавируса, она находится на третьей стадии клинических исследований.

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