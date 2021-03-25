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  25 марта 2021
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В Казахстане более 107 тыс. человек получили первую дозу «Спутника V»

CentralAsia (KZ) -  Первый компонент вакцины против коронавируса «Спутник V» получили больше 107 тысяч человек в Казахстане, сообщает РИА Новости со ссылкой на межведомственную комиссию республики по нераспространению COVID-19.

«Общее количество вакцинированных лиц первым компонентом – 107 341 человек. Общее количество вакцинированных лиц вторым компонентом – 20 504 человек», - говорится в сообщении комиссии.

Сейчас в Казахстане проводится вакцинация российским препаратом «Спутник V». Первые 22 тысячи доз вакцины были доставлены в страну из РФ, после чего производство было налажено на Карагандинском фармацевтическом комплексе. В ближайшее время ожидается регистрация казахстанской вакцины от коронавируса, она находится на третьей стадии клинических исследований.

Коронавирус в Казахстане
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