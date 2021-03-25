В Узбекистане в результате оползня разрушена дорога, ведущая на горный курорт «Амирсай»

CentralAsia (UZ) - В Ташкентской области разрушилась часть дороги, ведущей на горный курорт Амирсай, сообщает ГУБДД МВД Узбекистана.

В связи с тем, что на 3-м километре оползнем смыло дорогу, ведущую к горнолыжному курорту Амирсай Бостанлыкского района, движение на данной автомагистрали временно приостановлено. Причиной обрушения склона горы стали обильные осадки.

Дополнительная информация будет предоставлена после выполнения всех дорожно-ремонтных работ и восстановления движения,— отмечается в сообщении.

МВД и МЧС обратились к узбекистанцам с просьбой следовать указателям и дорожным знакам.