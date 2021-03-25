В Узбекистане в результате оползня разрушена дорога, ведущая на горный курорт «Амирсай»
- Узбекистан, происшествия
- 11:38, 25 марта 2021
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CentralAsia (UZ) - В Ташкентской области разрушилась часть дороги, ведущей на горный курорт Амирсай, сообщает ГУБДД МВД Узбекистана.
В связи с тем, что на 3-м километре оползнем смыло дорогу, ведущую к горнолыжному курорту Амирсай Бостанлыкского района, движение на данной автомагистрали временно приостановлено. Причиной обрушения склона горы стали обильные осадки.
Дополнительная информация будет предоставлена после выполнения всех дорожно-ремонтных работ и восстановления движения,— отмечается в сообщении.
МВД и МЧС обратились к узбекистанцам с просьбой следовать указателям и дорожным знакам.