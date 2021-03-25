В Монголии весной планируется засеять около 530 тысяч гектаров

CentralAsia (MNG) - По сообщению Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии, в 2021 году в масштабах страны запланирован посев около 530 тыс. га площадей, в том числе 389 тыс. га — зерновые, 66 тыс .га — кормовые, 49 тыс. га — масличные, 17,9 тыс. га — картофельные, 9,6 тыс. га — овощные, а также 7 тысяч гектаров под фрукты и ягоды.

Аграрные предприятия имеют запас семян пшеницы для выращивания в 39 тыс. тонн.

Фонд содействия сельскому хозяйству и Государственное управление по чрезвычайным ситуациям имеют запасы в 8 тысяч тонн семян, и планируется завозить 14-15 тысяч тонн элитных сортов пшеницы.

По итогам уборки планируется собрать 495,6 тыс. тонн зерна, в том числе 471,5 тыс. тонн пшеницы, 222,4 тыс. тонн картофеля, 116,1 тыс. тонн овощей, 170,1 тыс. тонн кормов, 26,4 тыс. тонн масличных культур, 3 тыс. тонн фруктов и ягод, а также провести зяблевую обработку почвы на площади 360,2 тыс. гектаров.

По данным Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, заключен контракт с тремя компаниями, которые получили разрешение на импорт 12 тыс. тонн семян пшеницы.

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