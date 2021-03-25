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  25 марта 2021
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Северная Корея запустила две ракеты в сторону Японского моря

CentralAsia (CA) -  КНДР минувшей ночью осуществила два пуска баллистических ракет в сторону Японского моря.

По данным минобороны Японии, ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии и не нанесли ущерба.

Их дальность составила 450 километров, а высота полета — менее 100 километров

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил протест в связи с пусками, назвав их нарушением резолюции Совета Безопасности ООН.

Совет национальной безопасности Южной Кореи также выразил обеспокоенность в связи со случившимся.

Как пишет ВВС, ранее представители военного командования США предполагали, что Пхеньян может возобновить пуски баллистических ракет.

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