Северная Корея запустила две ракеты в сторону Японского моря
- Азия и мир, политика
- 12:14, 25 марта 2021
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CentralAsia (CA) - КНДР минувшей ночью осуществила два пуска баллистических ракет в сторону Японского моря.
По данным минобороны Японии, ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии и не нанесли ущерба.
Их дальность составила 450 километров, а высота полета — менее 100 километров
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил протест в связи с пусками, назвав их нарушением резолюции Совета Безопасности ООН.
Совет национальной безопасности Южной Кореи также выразил обеспокоенность в связи со случившимся.
Как пишет ВВС, ранее представители военного командования США предполагали, что Пхеньян может возобновить пуски баллистических ракет.