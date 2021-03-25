[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Чемпионат мира по самбо перенесен из Москвы в Ташкент

CentralAsia (UZ) -  Чемпионат мира 2021 года по самбо перенесен из Москвы в Ташкент. Столица Узбекистана примет турнир с 11 по 15 ноября, передает РИА Новости.

"Члены исполкома Международной федерации самбо сегодня определили место проведения чемпионата мира 2021 года, - сказали РИА Новости в пресс-службе организации. - Единственная официальная заявка была подана от Федерации самбо Узбекистана, и она была утверждена. Соревнование пройдет в Ташкенте с 11 по 15 ноября. Это будет первый чемпионат мира, который пройдет в рамках новых весовых категорий".

Спортсмены разыграют 21 комплект медалей - 14 в спортивном самбо (по семь среди мужчин и женщин) и семь в боевом самбо (среди мужчин).

Изначально соревнования должны были пройти в России с 16 по 18 ноября. В марте Всероссийская федерация самбо обратилась в FIAS и в мэрию Москвы с просьбой перенести турнир на 2025 год.

Из-за санкций Всероссийского антидопингового агентства (ВАДА) Россия не может принимать крупные международные турниры до 2022 года.

print
  • В Узбекистане за сутки выявили 138 больных коронавирусом
  • На утро 24 марта в Казахстане коронавирус зафиксирован у 1088 человек
  • ВОЗ заявила о вспышке полиомиелита в Таджикистане, объявлена ЧС


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com