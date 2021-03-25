Чемпионат мира по самбо перенесен из Москвы в Ташкент

CentralAsia (UZ) - Чемпионат мира 2021 года по самбо перенесен из Москвы в Ташкент. Столица Узбекистана примет турнир с 11 по 15 ноября, передает РИА Новости.

"Члены исполкома Международной федерации самбо сегодня определили место проведения чемпионата мира 2021 года, - сказали РИА Новости в пресс-службе организации. - Единственная официальная заявка была подана от Федерации самбо Узбекистана, и она была утверждена. Соревнование пройдет в Ташкенте с 11 по 15 ноября. Это будет первый чемпионат мира, который пройдет в рамках новых весовых категорий".

Спортсмены разыграют 21 комплект медалей - 14 в спортивном самбо (по семь среди мужчин и женщин) и семь в боевом самбо (среди мужчин).

Изначально соревнования должны были пройти в России с 16 по 18 ноября. В марте Всероссийская федерация самбо обратилась в FIAS и в мэрию Москвы с просьбой перенести турнир на 2025 год.

Из-за санкций Всероссийского антидопингового агентства (ВАДА) Россия не может принимать крупные международные турниры до 2022 года.