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  25 марта 2021
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Туркменистан стал первой страной, закупившей сербские бронетранспортеры «Лазар 3»

CentralAsia (TM) -  Туркменистан стал первым иностранным покупателем сербских бронетранспортеров «Лазар 3», сообщил посол Сербии в России (по совместительству представляет страну и в Туркменистане) Мирослав Лазански.

Точное количество единиц военной техники, которые будут переданы Туркменистану не называется, передают "Хроники Туркменистана".

«Надеюсь, что это первоначальное число вырастет», – отметил Лазански.

БТР «Лазар-3» построен на колесной ходовой базе 8х8 и оборудован защитой STANAG V/IV. Может быть вооружен автоматической пушкой 30 мм, пулеметами 12,7 мм или 7,62 мм, а также ПТУР. Экипаж машины составляют три человека, помимо которых БТР может перевозить девять бойцов.

На данный момент в армии Туркменистана для перевозки военных на поле боя используются советские/российские бронетранспортеры БТР-80.

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