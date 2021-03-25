Туркменистан стал первой страной, закупившей сербские бронетранспортеры «Лазар 3»

- Туркменистан, общество
- 13:11, 25 марта 2021
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CentralAsia (TM) - Туркменистан стал первым иностранным покупателем сербских бронетранспортеров «Лазар 3», сообщил посол Сербии в России (по совместительству представляет страну и в Туркменистане) Мирослав Лазански.
Точное количество единиц военной техники, которые будут переданы Туркменистану не называется, передают "Хроники Туркменистана".
«Надеюсь, что это первоначальное число вырастет», – отметил Лазански.
БТР «Лазар-3» построен на колесной ходовой базе 8х8 и оборудован защитой STANAG V/IV. Может быть вооружен автоматической пушкой 30 мм, пулеметами 12,7 мм или 7,62 мм, а также ПТУР. Экипаж машины составляют три человека, помимо которых БТР может перевозить девять бойцов.
На данный момент в армии Туркменистана для перевозки военных на поле боя используются советские/российские бронетранспортеры БТР-80.