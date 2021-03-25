В Италии нашли 29 млн «спрятанных» доз вакцины AstraZeneca

CentralAsia (CA) - Инспекция, которую проводили по поручению Еврокомиссии соответствующие итальянские ведомства, обнаружила на складе предприятия, принадлежащего смежнику AstraZeneca в Италии, 29 миллионов доз вакцины. Об этом сообщает Euronews.



Весь груз был конфискован, чтобы препятствовать вывозу профилактического препарата за рубежи сообщества.



Всего AstraZeneca обязалась поставить ЕС в течение текущего квартала 120 миллионов доз, к настоящему моменту Брюсселю доставили лишь четверть от указанного количества, таким образом, конфискованный груз сопоставим с тем, что уже было получено.



Это не первый скандал такого рода — две недели назад премьер-министр Италии Марио Драги наложил вето на вывоз AstraZeneca в Австралию, тогда речь шла примерно о двухстах тысячах доз препарата.



В Лондоне прокомментировали действия Брюсселя.



«В качестве самой общей оценки скажу следующее: если кто-то намерен вводить эмбарго или прерывать поставки, предусмотренные контрактом, то участники рынка, компании, могут сделать вывод, разумно ли в таком случае думать об инвестиционных проектах и вложении средств там, где принимаются подобные решения», - сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.



Среднесрочные решения, касающиеся политики распределения вакцин в сообществе, должны быть приняты на саммите 27 стран-членов ЕС, который начнется сегодня и продлится два дня, встреча пройдет в режиме видеоконференции.

