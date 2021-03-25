ФСИН сообщил о состоянии здоровья Навального в колонии

Алексей Навальный 2 февраля // Reuters

CentralAsia (CA) - Тюремные медики оценивают состояние здоровья осужденного российского оппозиционера Алексея Навального как удовлетворительное, сообщили в пресс-бюро управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Владимирской области, передает «Интерфакс».



«24 марта в учреждениях УФСИН по Владимирской области по заявлению осужденных проводились медобследования, в том числе обследовался и осужденный Навальный. По результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное», - сообщили в пресс-бюро.



Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова заявила, что его самочувствие в колонии сильно ухудшилось, с конца прошлой недели он испытывает сильные боли в спине и не может наступать на ногу. Адвокат отметил, что оппозиционеру дали обезболивающее.



2 февраля суд по ходатайству московского управления ФСИН заменил Навальному условное наказание по делу «Ив Роше» на 3,5 года колонии общего режима. 15 марта стало известно, что оппозиционер доставлен в колонию в городе Покров (Владимирская область) для отбытия этого наказания.

