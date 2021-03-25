В Таджикистане подорожали мясо и растительное масло

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане вслед за ростом цен на бензин подорожали мясо и растительное масло. Подорожание продуктов питания происходит в то время, когда из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса доходы таджикистанцев продолжают снижаться.

Рост цен на бензин в Таджикистане начался в марте - за три недели цены на горючее выросли на 12%. На автозаправочных станциях продают только сжиженный газ и дизельное топливо. Несколько компаний ввели лимит на продажу топлива на АЗС, а другие обслуживают только своих постоянных клиентов. В последние дни выросли цены и на сжиженный цен – с 4.20 сомони (0,37 доллара) до 4.70 сомони (0,41 долларов) за литр.

Но жителей республики сильно расстроило подорожание мяса и растительного масла накануне праздника Навруз. На рынках Душанбе цена говяжьего мяса с костью сейчас составляет более 60 сомони (более 5 долларов) за 1 кг, в то время как ранее оно предлагалось покупателям за 50-55 сомони. Мякоть в среднем продается за 70 сомони за 1 кг. Баранина и козье мясо стоят еще дороже.

Тем временем продавцы утверждают, что подорожание мяса связано с повышением закупочных цен на крупный рогатый скот. Продавец Бахтиёр Мирсалимов говорит, что говядину покупают от производителей по цене 58 сомони за 1 кг., а продают – по 60 сомони.

В Таджикистане подскочили цены на растительное масло. 5-литровая бутылка растительного масла стоит более 100 сомони, в то время как ранее она предлагалась покупателям за 90-92 сомони, а бутылки с маслом российского производства «Олейна» почти исчезли с прилавок.

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