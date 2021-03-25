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  25 марта 2021
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В Москве могут снять ограничения на массовые мероприятия к 9 мая
Парад победы
Парад победы

CentralAsia (CA) -  Шествие «Бессмертного полка» планируется провести 9 мая в Москве в очном формате. Об этом РБК рассказали три близких к администрации президента России источника.

«Пока исходим из того, что [шествие] состоится в обычном режиме, но окончательные решения будут приниматься ближе к делу исходя из эпидемиологической обстановки», - пояснил один из источников.

«Мы готовимся к шествию очному, очень надеемся, что получится, — сказала сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева. — Есть мысли почтить в день шествия память Василия Семеновича Ланового (советский и российский актер был сопредседателем центрального штаба «Бессмертного полка», скончался 28 января 2021 года), но о деталях пока говорить рано». Также, по словам Цунаевой, прорабатывается вариант онлайн-шествия, при этом один формат не исключает другого.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Парад Победы на Красной площади 9 мая уже запланирован в обычном формате.

«Формат парада будет обычный, но что касается присутствия зрителей и количества зрителей — это будет связано с теми нормами, которые будут определены во взаимодействии с Роспотребнадзором», - сообщал Песков.

В 2020 году из-за эпидемии коронавируса парад перенесли с 9 мая на 24 июня — в этот день проходил Парад Победы в 1945 году. На трибуне вместе с Владимиром Путиным находились ветераны и главы ряда государств.

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