В Москве могут снять ограничения на массовые мероприятия к 9 мая

Парад победы

CentralAsia (CA) - Шествие «Бессмертного полка» планируется провести 9 мая в Москве в очном формате. Об этом РБК рассказали три близких к администрации президента России источника.



«Пока исходим из того, что [шествие] состоится в обычном режиме, но окончательные решения будут приниматься ближе к делу исходя из эпидемиологической обстановки», - пояснил один из источников.



«Мы готовимся к шествию очному, очень надеемся, что получится, — сказала сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева. — Есть мысли почтить в день шествия память Василия Семеновича Ланового (советский и российский актер был сопредседателем центрального штаба «Бессмертного полка», скончался 28 января 2021 года), но о деталях пока говорить рано». Также, по словам Цунаевой, прорабатывается вариант онлайн-шествия, при этом один формат не исключает другого.



Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Парад Победы на Красной площади 9 мая уже запланирован в обычном формате.



«Формат парада будет обычный, но что касается присутствия зрителей и количества зрителей — это будет связано с теми нормами, которые будут определены во взаимодействии с Роспотребнадзором», - сообщал Песков.



В 2020 году из-за эпидемии коронавируса парад перенесли с 9 мая на 24 июня — в этот день проходил Парад Победы в 1945 году. На трибуне вместе с Владимиром Путиным находились ветераны и главы ряда государств.

