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  25 марта 2021
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В России число зараженных коронавирусом приблизилось к 4,5 млн

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрирован 9221 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1173 (12,7%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 4 492 692 случая (+0,21%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 118,5 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 334 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остается 485 901 человек.

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