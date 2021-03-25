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  25 марта 2021
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За сутки число жертв коронавируса в России увеличилось на 393 человека

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 393 человека, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 49 и Московской области — 37.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 96 612 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 4,4 млн человек, из них выздоровели — 4,1 млн, под медицинским наблюдением остается 485 901 пациент.

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