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  25 марта 2021
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В аэропорту Ташкента премьера Марипова встретил премьер-министр Узбекистана Арипов (фото)

CentralAsia (UZ) -  Сегодня, 25 марта, в международном аэропорту Ташкента имени Ислама Каримова премьер-министра Кыргызстана Улугбека Марипова встретил глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов.

В рамках рабочей поездки Улугбек Марипов примет участие в IX заседании Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между двумя странами, сообщило УзА.

Также предусмотрено ознакомление с деятельностью ряда промышленных объектов в городе Ташкенте и подписание документов по итогам заседания межправительственной совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству.

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