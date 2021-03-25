В Москве рассказали о творчестве монгольского скульптора Занабазара

CentralAsia (MNG) - На мероприятии 23 марта в Московской библиотеке и культурном центре имени Максимилиана Волошина участники получили возможность ознакомится с творческой жизнью Өндөр Гэгээн Занабазара.

На мероприятии Сурэнханд Сыртыпаева, монголист, тибетолог, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, прочитала лекцию о жизни и творчестве этой личности.

В своей лекции исследователь рассказала о стилистических характеристиках и темах его шедевров, включая автопортреты и изображения божеств, хранящиеся в монастыре Гандантэгчинлен, дворце-музее Богд-Хана, музее храма Чойжин-лама и монастыре Эрдэнэ-Зуу, а также о личных коллекциях, подчеркнув, что произведения Занабазара, известного как Микеланджело Монголии, хранятся в Соединенных Штатах, Китае, Российском Эрмитаже и Государственном музее искусства народов Востока, а также в личных коллекциях.





Она также отметила, что российский коллекционер продал буддийскую скульптуру Занабазара китайскому коллеге примерно за 70-80 миллионов юаней. Кроме того, на мероприятии была представлена скульптура Амитабхи из российской коллекции.

Өндөр Гэгээн Занабазар или Гомбодоржийн Занабазар — первый монгольский Богдо-гэгээн, чингизид, правитель Халхи под сюзеренной властью империи Цин; выдающийся скульптор, основатель монгольской портретной живописи, изобретатель письма соёмбо.

Занабадзар родился в 1635 году 25-го числа девятого лунного месяца, в местности Есөнзуйл (ныне аймак Өвөрхангай), в семье халхаского чингизида Тушээту-хана Гомбодоржа, принадлежащего к роду Борджигинов.

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