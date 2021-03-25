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  25 марта 2021
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В Ашхабаде представили новую песню президента Туркменистана и его внука

CentralAsia (TM) -  В Ашхабаде состоялась премьера песни «Мой белый город – Ашхабад», стихи для которой написал президент Туркменистана, а музыку – его внук – Керим Бердымухамедов.

Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана, Бердымухамедов написал стихотворение про столицу, вдохновившись рождением жеребёнка по имени Ашхабад у легендарного туркменского скакуна Акхана, которого он лично тренировал.

Премьера песни прозвучала в исполнении мастеров эстрады во Дворце мукамов Государственного культурного центра в рамках церемонии вручения нагрудного знака к почетному званию «Народный коневод Туркменистана» и подарков от имени главы государства старшему конюху Ахалтекинского конного комплекса президента Туркменистана Нурали Рахимову.

Прозвучали стихотворения Бердымухамедова, а также была исполнена литературно-музыкальная композиция, посвящённые ахалтекинским скакунам.

Это не первый творческий опыт президент Туркменистана и внука. Два года назад на торжествах в честь Национального праздника туркменского скакуна Бердымухамедов вместе со своим внуком Керимом исполнил песню собственного сочинения, посвящённую жеребёнку по имени Ровач.

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