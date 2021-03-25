[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Факел олимпийского огня игр в Токио погас в первый день эстафеты

CentralAsia (CA) -  Факел олимпийского огня игр в Токио погасло во время первого этапа эстафеты. Как и на других Олимпийских играх, огонь был снова зажжен резервной лампой, сообщает Associated Press.

Эстафета стартовала сегодня утром в префектуре Фукусима в Японии. Первой участницей эстафеты стала футболистка Азуса Ивасимидзу, которая выступала за японскую сборную с 2006 по 2016 год.

Эстафета пройдет по всем 47 префектурам Японии и продлится 121 день, до открытия Олимпиады 23 июля. Церемония закрытия запланирована на 8 августа. Из-за пандемии коронавируса Олимпиада пройдет без иностранных зрителей.

Проведение Олимпиады оценивается в 15,4 млрд долларов США. По оценкам Оксфордского университета, это самые дорогие Олимпийские игры в истории.

print
  • Улучшится медицинская помощь гражданам, находящимся на домашнем карантине в Монголии
  • За сутки число жертв коронавируса в России увеличилось на 393 человека
  • Первая партия вакцины Pfizer от коронавируса прибыла в Монголии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com