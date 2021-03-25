Факел олимпийского огня игр в Токио погас в первый день эстафеты

CentralAsia (CA) - Факел олимпийского огня игр в Токио погасло во время первого этапа эстафеты. Как и на других Олимпийских играх, огонь был снова зажжен резервной лампой, сообщает Associated Press.



Эстафета стартовала сегодня утром в префектуре Фукусима в Японии. Первой участницей эстафеты стала футболистка Азуса Ивасимидзу, которая выступала за японскую сборную с 2006 по 2016 год.

Эстафета пройдет по всем 47 префектурам Японии и продлится 121 день, до открытия Олимпиады 23 июля. Церемония закрытия запланирована на 8 августа. Из-за пандемии коронавируса Олимпиада пройдет без иностранных зрителей.



Проведение Олимпиады оценивается в 15,4 млрд долларов США. По оценкам Оксфордского университета, это самые дорогие Олимпийские игры в истории.