В Туркменистане стартует посевная хлопчатника

CentralAsia (TM) - В Туркменистане стартовал сев хлопчатника. Первыми приступили хлопкоробы Ахалского, Балканского, Лебапского и Марыйского велаятов. Чуть позже – 31 марта – к ним присоединятся земледельцы Дашогузского велаята.

Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана, по доброй народной традиции начало сева благословили почтенные старейшины. Вознеся к Всевышнему молитву о благополучии и процветании Отчизны, туркменского народа, лидера нации, они бросили в землю первые семена хлопчатника, а затем уступили место механизаторам.

В прошлом году мастера «белого золота» перевыполнили свои договорные обязательства, сдав свыше 1 миллиона 250 тысяч тонн хлопка-сырца.

В соответствии с постановлением президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, в этом году под хлопчатник отведено 620 тысяч гектаров посевных площадей.

В целом по стране намечено собрать 1 миллион 250 тысяч тонн «белого золота», в том числе в Ахалском велаяте – 280 тысяч тонн, Балканском велаяте – 10 тысяч тонн, Дашогузском велаяте – 275 тысяч тонн, Лебапском велаяте – 320 тысяч тонн, Марыйском велаяте – 365 тысяч тонн.

В кампании этого года будет задействовано более 7 тысяч 600 тракторов различных марок, свыше 1 тысячи 700 сеялок, более 5 тысяч 500 хлопковых культиваторов и других сельхозагрегатов, обеспечивающих бесперебойное проведение сева, а также выполнение последующих агротехнических мероприятий.