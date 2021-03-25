Посольство РФ в Туркменистане организовало очередной вывозной рейс в Москву

CentralAsia (TM) - Посольство России в Туркменистане 25 марта организовало вывозной рейс российской авиакомпании S7 для 176 человек, сообщает сайт диппредставительства.

"25 марта 2021 года из международного аэропорта Туркменабата вылетел в Москву организованный Посольством России рейс 8536 российской авиакомпании S7. Воспользоваться авиаперелетом смогли 176 человек", - говорится в сообщении.

Это девятый рейс с марта 2020 года, когда было временно приостановлено регулярное авиасообщение с Туркменистаном. Восьмой рейс был организован посольством РФ 28 февраля, тогда рейсом авиакомпании «Сибирь» вылетели 173 человека.