В Ташкенте пройдёт 9-е заседание Совместной комиссии по узбекско-кыргызскому сотрудничеству
- Узбекистан, политика
- 15:27, 25 марта 2021
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистан для проведения двусторонних переговоров сегодня прибыла делегация Кыргызстана во главе с премьер-министром Улукбеком Мариповым, сообщает ИА «Дунё».
Планируется, что Ташкенте под председательством глав правительств Узбекистана и Кыргызстана состоится 9-е заседание Совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству.
Представительная делегация Кыргызстана, в составе которой руководители ряда министерства и ведомств, посетят ряд высокотехнологичных предприятий в Ташкенте, где ознакомятся с производством и выпускаемой продукцией.