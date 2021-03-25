В Ташкенте пройдёт 9-е заседание Совместной комиссии по узбекско-кыргызскому сотрудничеству

CentralAsia (UZ) - В Узбекистан для проведения двусторонних переговоров сегодня прибыла делегация Кыргызстана во главе с премьер-министром Улукбеком Мариповым, сообщает ИА «Дунё».

Планируется, что Ташкенте под председательством глав правительств Узбекистана и Кыргызстана состоится 9-е заседание Совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству.

Представительная делегация Кыргызстана, в составе которой руководители ряда министерства и ведомств, посетят ряд высокотехнологичных предприятий в Ташкенте, где ознакомятся с производством и выпускаемой продукцией.