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  25 марта 2021
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В Узбекистане отмечаются повторные случаи заражения COVID-19

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане наблюдаются случаи повторного заражения коронавирусом. Об этом сообщает Kun.uz, ссылаясь на заместителя директора специальной больницы инфекционных заболеваний №1 Зангиатинского района Олимжона Исхакова.

«Симптомы снова наблюдаются у больных, которые заразились коронавирусом и выздоровели. Но определить их точное количество очень сложно. Часто повторная болезнь проходит бессимптомно. Однако, такие случаи есть. Дабы не заразиться вновь, не нужно предаваться спокойствию. Потому что пандемия ещё не закончилась. Считать, что выздоровевший человек больше не заразится – неверно. Нужно соблюдать карантинные правила» - сказал он.

Замдиректора также сообщил, что в больнице увеличилось количество пациентов.

«В 2021 году подобное наблюдается впервые. Но ситуацию пока не сравнить с летом 2020 года. Не следует забывать о таких мерах, как ношение медицинских масок, социальное дистанцирование, использование антисептических средств, чтобы подобное не повторилось», - заключил он.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в Узбекистане ужесточат некоторые карантинные ограничения. Кроме того, в Узбекистане усиливается контроль за ношением медицинских масок и использованием антисептических средств в общественных местах.

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