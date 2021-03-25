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  25 марта 2021
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В Германии мужчина поджег мэрию из-за «усталости от карантина»

CentralAsia (CA) -  В немецком городе Дельменхорст 30-летний мужчина устроил поджог в здании мэрии. Об этом пишет DPA.

Как сообщила полиция, сделал это он из-за недовольства «бесконечными карантинными ограничениями».

В полиции рассказали, что мужчина признался в преступлении и объяснил свои мотивы во время допроса, добавив, что другие версии расследования все еще рассматриваются.

Прокуратура Ольденбурга распорядилась оставить мужчину под стражей до суда.

Вечером 23 марта в окна мэрии полетели несколько «коктейлей Молотова». Прохожие задержали злоумышленника и вызвали полицию.

В результате пожара была повреждена комната справочного бюро для туристов, но дальнейшее распространение огня удалось предотвратить.

«К счастью, обошлось без пострадавших - заведующий зданием мэрии проживает в том же крыле со своей семьей», - прокомментировал инцидент мэр города Алекс Янц.

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