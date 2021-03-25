В Германии мужчина поджег мэрию из-за «усталости от карантина»

- Азия и мир, происшествия
- 15:55, 25 марта 2021
- Просмотров: 489
CentralAsia (CA) - В немецком городе Дельменхорст 30-летний мужчина устроил поджог в здании мэрии. Об этом пишет DPA.
Как сообщила полиция, сделал это он из-за недовольства «бесконечными карантинными ограничениями».
В полиции рассказали, что мужчина признался в преступлении и объяснил свои мотивы во время допроса, добавив, что другие версии расследования все еще рассматриваются.
Прокуратура Ольденбурга распорядилась оставить мужчину под стражей до суда.
Вечером 23 марта в окна мэрии полетели несколько «коктейлей Молотова». Прохожие задержали злоумышленника и вызвали полицию.
В результате пожара была повреждена комната справочного бюро для туристов, но дальнейшее распространение огня удалось предотвратить.
«К счастью, обошлось без пострадавших - заведующий зданием мэрии проживает в том же крыле со своей семьей», - прокомментировал инцидент мэр города Алекс Янц.