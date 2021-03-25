В штате Вирджиния отменили смертную казнь

CentralAsia (CA) - Вирджиния стала первым южным штатом США, отменившим смертную казнь, сообщает ВВС.



В Вирджинии начали казнить заключенных с 1976 года, после того как Верховный суд оставил смертную казнь.



С тех пор подавляющее большинство казней произошло в южных штатах США, которые ранее входили в Конфедерацию рабовладельцев.



Казни по-прежнему разрешены в 27 штатах Америки, хотя в некоторых из них введен мораторий на приведение в исполнение наказаний.



Федеральный мораторий был отменен бывшим президентом Дональдом Трампом после 17-летнего перерыва. Примерно 13 человек были казнены за несколько месяцев, в том числе шесть казненных после президентских выборов.