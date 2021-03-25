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  25 марта 2021
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В Кремле сообщили о состоянии здоровья Путина после вакцинации

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин хорошо перенес прививку первым компонентом вакцины от коронавируса, побочных эффектов нет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«У президента никаких побочных эффектов не наблюдается, он чувствует себя хорошо, переносит вакцину хорошо», - цитирует Пескова ТАСС.

Президент России привился от коронавируса 23 марта. По словам Пескова, Путин привился одной из трех российских вакцин. Кремль не стал сообщать, каким именно препаратом вакцинировали президента.

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