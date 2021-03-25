В Германии объявили о третьей волне коронавируса

CentralAsia (CA) - Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в стране вновь наблюдается резкий рост заболевших и наступает третья волна коронавируса.

«Сейчас мы находимся в третьей волне, вновь наблюдается экспонентный рост заболевших. Британская мутация коронавируса стала доминирующей, по сути, мы живем в условиях новой пандемии», - сказала Меркель, выступая сегодня в бундестаге.



Также Меркель призвала граждан еженедельно делать тест на коронавирус, который бесплатно предлагается государством.



На 25 марта согласно данным университета Джонса Хопкинса, в Германии зафиксировано 2,7 млн заболевших COVID-19, из них скончались более 75 тыс. человек.