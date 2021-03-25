Узбекистан и Кыргызстан договорились о поставках электроэнергии на условиях возврата

CentralAsia (UZ) - Кыргызстан и Узбекистан договорились о взаимных поставках электрической энергии в объеме до 750 млн кВт.ч по условной цене за 1 кВт.ч. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики и промышленности КР.

Поставка электроэнергии из Узбекистана в Кыргызстан будет осуществлена с марта по октябрь 2021 года и в марте-апреле 2022 года, с последующим возвратом данного количества электроэнергии в Узбекистан в период с июня по август 2021-2023 годы.

Такая договоренность достигнута в целях накопления воды на Токтогульском водохранилище и обеспечения поливной водой сельскохозяйственных потребителей Узбекистана в вегетационный период 2021-2023 годов.

Ранее сообщалось, что министр энергетики КР Кубанычбек Турдубаев заявил, что уровень воды в Токтогульском водохранилище достиг опасной отметки.