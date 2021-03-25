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  25 марта 2021
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Глава правительства Кыргызстана посетил IT Park в Ташкенте

CentralAsia (UZ) -  Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов 25 марта в сопровождении премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова посетил столичный комплекс IT Park, сообщил правительственный портал.

Парк программных продуктов и информационных технологий (IT Park) специализируется на запуске и выведении на внутренний и внешний рынки перспективных стартап-проектов. В этих целях резиденты комплекса – ведущие специалисты страны в области информационно-коммуникационных технологий занимаются реализацией программ бизнес-инкубации, акселерации и венчурного финансирования.

Основная задача парка – создание конкурентоспособной стартап-экосистемы с уклоном на создание новых экспортоориентированных рабочих мест.

"Комплекс произвел большое впечатление на членов кыргызской делегации", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, правительственная делегация КР посещает Узбекистан с визитом. В программу визита делегации также входит участие в 9-м заседании Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству.

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