В Ташкенте прошло заседание по делимитации и демаркации узбекско-кыргызской государственной границы

- Узбекистан, общество
- 23:16, 25 марта 2021
- Просмотров: 161
CentralAsia (UZ) - 24-25 марта текущего года в городе Ташкенте состоялось совместное заседание правительственных делегаций Республики Узбекистан и Кыргызской Республики по делимитации и демаркации узбекско-кыргызской государственной границы.
Делегации сторон возглавили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики Камчыбек Ташиев, сообщает УзА.
Подчеркивалось, что нынешнее заседание проводится в соответствии с договоренностями президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и главы Кыргызской Республики Садыра Жапарова по итогам саммита, состоявшегося 11-12 марта текущего года в Ташкенте.
По итогам переговоров состоялось подписание Протокола о совместном заседании правительственных делегаций по делимитации и демаркации узбекско-кыргызской государственной границы.