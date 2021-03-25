[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ташкенте прошло заседание по делимитации и демаркации узбекско-кыргызской государственной границы

CentralAsia (UZ) -  24-25 марта текущего года в городе Ташкенте состоялось совместное заседание правительственных делегаций Республики Узбекистан и Кыргызской Республики по делимитации и демаркации узбекско-кыргызской государственной границы.

Делегации сторон возглавили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики Камчыбек Ташиев, сообщает УзА.

Подчеркивалось, что нынешнее заседание проводится в соответствии с договоренностями президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и главы Кыргызской Республики Садыра Жапарова по итогам саммита, состоявшегося 11-12 марта текущего года в Ташкенте.

По итогам переговоров состоялось подписание Протокола о совместном заседании правительственных делегаций по делимитации и демаркации узбекско-кыргызской государственной границы.

print
  • Посольство РФ в Туркменистане организовало очередной вывозной рейс в Москву
  • В Туркменистане строят очередную карантинную зону для прибывающих в страну граждан
  • Узбекистан и Россия обсудили привлечение трудовых мигрантов на стройки Колымы


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com