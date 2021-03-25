В Ташкенте прошло заседание по делимитации и демаркации узбекско-кыргызской государственной границы

CentralAsia (UZ) - 24-25 марта текущего года в городе Ташкенте состоялось совместное заседание правительственных делегаций Республики Узбекистан и Кыргызской Республики по делимитации и демаркации узбекско-кыргызской государственной границы.

Делегации сторон возглавили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и председатель Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики Камчыбек Ташиев, сообщает УзА.

Подчеркивалось, что нынешнее заседание проводится в соответствии с договоренностями президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и главы Кыргызской Республики Садыра Жапарова по итогам саммита, состоявшегося 11-12 марта текущего года в Ташкенте.

По итогам переговоров состоялось подписание Протокола о совместном заседании правительственных делегаций по делимитации и демаркации узбекско-кыргызской государственной границы.