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  25 марта 2021
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Делегация Кыргызстана посетила «Texnopark» в Ташкенте

CentralAsia (UZ) -  Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов, находясь с рабочим визитом в Узбекистане, 25 марта посетил «Texnopark», расположенный в Яшнабадском районе столицы.

Кыргызскую делегацию сопровождал заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и другие ответственные лица, сообщает правительственный портал Узбекистана.

Делегации была представлена группа промышленных предприятий «Texnopark» из 6 высокотехнологичных заводов по выпуску газовых счетчиков, промышленных кондиционеров, водяных насосов, пресс-форм и штампов, холодильников, лифтов и эскалаторов. Участники также ознакомились с экспортным потенциалом товаров, производимых в Узбекистане.

Ранее, 24 февраля «Texnopark» посетила делегация представителей деловых кругов Кыргызстана. Участники выразили особый интерес к установлению сотрудничества с этими промышленными предприятиями.

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