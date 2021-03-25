Делегация Кыргызстана посетила «Texnopark» в Ташкенте

CentralAsia (UZ) - Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов, находясь с рабочим визитом в Узбекистане, 25 марта посетил «Texnopark», расположенный в Яшнабадском районе столицы.

Кыргызскую делегацию сопровождал заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и другие ответственные лица, сообщает правительственный портал Узбекистана.

Делегации была представлена группа промышленных предприятий «Texnopark» из 6 высокотехнологичных заводов по выпуску газовых счетчиков, промышленных кондиционеров, водяных насосов, пресс-форм и штампов, холодильников, лифтов и эскалаторов. Участники также ознакомились с экспортным потенциалом товаров, производимых в Узбекистане.

Ранее, 24 февраля «Texnopark» посетила делегация представителей деловых кругов Кыргызстана. Участники выразили особый интерес к установлению сотрудничества с этими промышленными предприятиями.