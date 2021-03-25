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  25 марта 2021
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С 1 апреля Россия возобновляет авиасообщение с Узбекистаном

CentralAsia (UZ) -  Россия с 1 апреля возобновляет авиасообщение с шестью странами: Узбекистаном, Таджикистаном, Германией, Венесуэлой, Сирией и Шри-Ланкой, сообщила пресс-служба правительства РФ по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Как отмечается, что регулярное авиасообщение Москва-Ташкент будет возобновлено на взаимной основе с частотой один раз в неделю.

Авиасообщение между двумя странами было приостановлено с 16 марта 2020 года в связи с карантинными ограничениями.

Сейчас для въезда в Россию иностранным гражданам нужны основания: наличие близких родственников-граждан РФ, постоянное проживание в России (с действующим видом на жительство), участие в программе по переселению и лечение в России. Для каждого из оснований требуются подтверждающие документы.

Иностранным гражданам, прибывающим в РФ необходимо иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, сделанный методом ПЦР не ранее чем за 72 часа до полёта, и соблюдать иные санитарно-эпидемиологические меры, установленные в РФ.

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