США опустились ниже Монголии в глобальном рейтинге политических прав и гражданских свобод

CentralAsia (MNG) - США уступают Монголии и Аргентине в мировом рейтинге политических прав и гражданских свобод, в то время как Финляндия, Швеция и Норвегия возглавляют список, а у тибетцев меньше всего свободы.

Америка рухнула в рейтинге после долгой серии политических невзгод, кульминацией которых стала толпа сторонников Дональда Трампа, устроившая беспорядки в Конгрессе в обреченной попытке отменить результаты выборов, пишет Daily Mail.

Исследование Freedom House также дает США низкие оценки за расовое неравенство и растущие ограничения на голосование - их общий «рейтинг свободы» упал до 83 из 100 по сравнению с 94 десятью годами назад.





Напротив, три скандинавские страны, занявшие верхние строчки таблицы, набрали максимум 100 баллов, высоко оценив их гражданские свободы и политические права.

Новая Зеландия, Нидерланды, Уругвай, Канада и Австралия также находятся на вершине рейтинга, в то время как Британия, набравшая 93 балла из 100, значительно опережает США.





На другом конце таблицы Сирия и Тибет набрали всего один балл из 100, причем Северная Корея чуть выше их среди стран, считающихся «несвободными».

В докладе говорится, что необходимо приложить усилия для борьбы с расовой несправедливостью и обуздать чрезмерное влияние денег на политику и формирование политики.

Оценка Америки 83 из 100 удерживает ее в списке «свободных стран», но это означает, что у США дела обстоят хуже, чем у Монголии, Хорватии, Аргентины и Румынии среди других.

В январе отдельное исследование показало, что уровень коррупции в США был наихудшим с 2012 года.

«Есть предполагаемые конфликты интересов и злоупотребление служебным положением на самом высоком уровне», - заявила группа кампании Transparency International.

Исследование показало, что слабый надзор за пакетом помощи от COVID-19 на 1 триллион долларов и ненадлежащие контракты с СИЗ сделали США более коррумпированными.

Рейтинг Великобритании упал с 95 из 100 четыре года назад до 93 баллов в последнем отчете. «В последние годы наблюдается обеспокоенность по поводу усиления государственного надзора за жителями, а также роста исламофобии и антииммигрантских настроений, говорится в сообщении.

Великобритания набирает максимальные баллы за проведение честных выборов и предоставление оппозиционным партиям возможности свободно действовать с реальными шансами победить правительство.

Но были отмечены опасения по поводу связанных с Covid сделок по закупкам с политически связанными фирмами, а также по поводу того, что министры «вторгаются в учебную программу».

Великобритания занимает в таблице место после Тайваня и Кипра, а также Германии, Австрии и стран Северной Европы, но опережает Францию, Италию и Испанию.

Все страны с оценкой 72 и выше считались «свободными», при этом Бразилия, Израиль и Болгария среди стран лишь незначительно вошли в верхний уровень.

Следующая категория — «частично свободные» — включала крупных глобальных игроков, таких как Индия и Гонконг, где в прошлом году Китай предпринял серьезные меры по обеспечению безопасности.

Баллы Гонконга упали на девять пунктов до 52 из 100 за последние четыре года после того, как Пекин силой отреагировал на волну протестов в городе.

Между тем Россия попала в низшую категорию - «несвободную», набрав всего 20 баллов из 100 в том, что было описано как «авторитарная политическая система».

Авторы Freedom House раскритиковали «тщательно организованного референдума» Владимира Путина прошлым летом, который может позволить ему оставаться у власти до 2036 года.

Также в нижней части таблицы находится Саудовская Аравия, которая набрала всего семь баллов из 100, несмотря на ее попытки позиционировать себя как модернизирующуюся страну.

В докладе говорится, что саудовская монархия «ограничивает почти все политические права и гражданские свободы» и «полагается на повсеместное наблюдение» и «криминализацию инакомыслия».

Северная Корея набрала три балла из 100, в то время как раздираемая войной Сирия оказалась в самом низу таблицы с одним баллом и минус тремя баллами из 40 за политические права.

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