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  26 марта 2021
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На утро 26 марта в Казахстане коронавирус выявлен у 1100 человек

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1100 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы - 330;

- город Нур-Султан - 185;

- Алматинская область - 108;

- Карагандинская область - 98;

- Атырауская область - 82;

- Актюбинская область - 54;

- Акмолинская область - 50;

- Западно-Казахстанская область - 48;

- Костанайская область - 40;

- город Шымкент - 35;

- Павлодарская область - 28;

- Восточно-Казахстанская область - 19;

- Жамбылская область - 12;

- Северо-Казахстанская область - 7;

- Мангистауская область - 2;

- Туркестанская область - 2.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 237 300 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
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