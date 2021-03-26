На утро 26 марта в Казахстане коронавирус выявлен у 1100 человек
CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1100 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы - 330;
- город Нур-Султан - 185;
- Алматинская область - 108;
- Карагандинская область - 98;
- Атырауская область - 82;
- Актюбинская область - 54;
- Акмолинская область - 50;
- Западно-Казахстанская область - 48;
- Костанайская область - 40;
- город Шымкент - 35;
- Павлодарская область - 28;
- Восточно-Казахстанская область - 19;
- Жамбылская область - 12;
- Северо-Казахстанская область - 7;
- Мангистауская область - 2;
- Туркестанская область - 2.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 237 300 случаев коронавируса.
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