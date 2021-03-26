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  26 марта 2021
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Байден намерен баллотироваться на второй срок

CentralAsia (CA) -  Президент США Джо Байден провел свою первую публичную пресс-конференцию как глава государства.

Во время пресс-конференции он заявил, что намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году.

«Мой ответ — да. Я планирую баллотироваться на второй срок», - сказал он.

Джо Байден победил бывшего президента Дональда Трампа на выборах, прошедших осенью прошлого года. На посту президента он находится 65 дней.

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