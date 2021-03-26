Байден намерен баллотироваться на второй срок

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден провел свою первую публичную пресс-конференцию как глава государства.



Во время пресс-конференции он заявил, что намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году.



«Мой ответ — да. Я планирую баллотироваться на второй срок», - сказал он.



Джо Байден победил бывшего президента Дональда Трампа на выборах, прошедших осенью прошлого года. На посту президента он находится 65 дней.