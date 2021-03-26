[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели почти 1 тыс. человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 971 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 214 714 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 26 334;

- Нур-Султан - 26 220;

- Восточно-Казахстанская область - 20 559;

- Павлодарская область - 18 317;

- Атырауская область - 17 504;

- Карагандинская область - 15 472;

- Акмолинская область - 14 291;

- Северо-Казахстанская область - 12 557;

- Костанайская область - 12 120;

- Западно-Казахстанская область - 11 944;

- Алматинская область - 10 976;

- Жамбылская область - 6009;

- Шымкент - 5747;

- Актюбинская область - 4456;

- Туркестанская область - 4293;

- Мангистауская область - 4034;

- Кызылординская область - 3881.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Германии объявили о третьей волне коронавируса
  • Туркменистан стал первой страной, закупившей сербские бронетранспортеры «Лазар 3»
  • В Узбекистане велосипедиста переехали два автомобиля подряд: он чудом выжил (видео)


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com