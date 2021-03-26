За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели почти 1 тыс. человек

Казахстан, общество

9:11, 26 марта 2021

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// АКИpress CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 971 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 214 714 человек, передает оперативный штаб. В разрезе регионов: - Алматы - 26 334; - Нур-Султан - 26 220; - Восточно-Казахстанская область - 20 559; - Павлодарская область - 18 317; - Атырауская область - 17 504; - Карагандинская область - 15 472; - Акмолинская область - 14 291; - Северо-Казахстанская область - 12 557; - Костанайская область - 12 120; - Западно-Казахстанская область - 11 944; - Алматинская область - 10 976; - Жамбылская область - 6009; - Шымкент - 5747; - Актюбинская область - 4456; - Туркестанская область - 4293; - Мангистауская область - 4034; - Кызылординская область - 3881. Коронавирус в Казахстане Карта распространения