За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели почти 1 тыс. человек
CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 971 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 214 714 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Алматы - 26 334;
- Нур-Султан - 26 220;
- Восточно-Казахстанская область - 20 559;
- Павлодарская область - 18 317;
- Атырауская область - 17 504;
- Карагандинская область - 15 472;
- Акмолинская область - 14 291;
- Северо-Казахстанская область - 12 557;
- Костанайская область - 12 120;
- Западно-Казахстанская область - 11 944;
- Алматинская область - 10 976;
- Жамбылская область - 6009;
- Шымкент - 5747;
- Актюбинская область - 4456;
- Туркестанская область - 4293;
- Мангистауская область - 4034;
- Кызылординская область - 3881.
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