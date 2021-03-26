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  26 марта 2021
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Число заболевших коронавирусной пневмонией в Казахстане резко увеличилось за сутки

CentralAsia (KZ) -  Оперативный штаб Министерства здравоохранения Казахстана опубликовал информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 26 марта.

Так, за сутки в стране зафиксировано 63 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 3 летальных исхода и 171 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 50 215, летальных случаев - 672, выздоровевших - 47 035.

Коронавирус в Казахстане
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