Число заболевших коронавирусной пневмонией в Казахстане резко увеличилось за сутки

CentralAsia (KZ) - Оперативный штаб Министерства здравоохранения Казахстана опубликовал информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 26 марта.

Так, за сутки в стране зафиксировано 63 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 3 летальных исхода и 171 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 50 215, летальных случаев - 672, выздоровевших - 47 035.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения