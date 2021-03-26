Число заразившихся коронавирусом в Монголии превысило 6 тысяч

CentralAsia (MNG) - По состоянию на 26 марта в Монголии официально зафиксировано 6332 заразившихся с начала пандемии коронавируса. За последние сутки в стране выявлено 437 новых случаев в ходе ПЦР-тестирования 14 936 человек.

Руководитель отдела инфекционного надзора и исследований НИЦИЗ Ж.Байгалмаа уточнила, что из 437 случаев 370 были зарегистрированы в Улан-Баторе, в то время, как остальные были подтверждены в регионах.

Выздоровели 4150 пациентов, при этом за последние сутки — 206 человек. На сегодняшний день лечение проходят 1462 пациента. Тяжелая форма заболевание протекает у 18 человек, 7 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии.

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