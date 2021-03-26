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  26 марта 2021
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Туркменский активист, попросивший у Путина убежища, депортирован из России

CentralAsia (TM) -  Туркменский политический активист Розгельды Чолиев, попросивший политического убежища в России, депортирован в Турцию. Он почти месяц жил в московском аэропорту Шереметьево в ожидания решения по своему делу. Из Турции его могут выдать на родину, где ему грозит опасность, заявляли правозащитники.

Чолиев – житель Ашхабада, учившийся на факультете физической культуры Карачаево-Черкесского государственного университета, а после – на подготовительных курсах к тому же университету. Он записывал видео с критикой властей Туркменистана. Республика занимает низшие строчки рейтингов в мире в рейтингах свободы политической жизни, СМИ и интернета.

Со 2 марта документы у активиста не принимали пограничники. 7 марта он обратился с видеообращением к президенту Путину с просьбой повлиять на ситуацию. "Вы президент России, в России есть закон и он работает, в сравнении с Туркменистаном", – сказал активист. Через день представитель миграционной службы принял у него заявление, сообщает правозащитное общество "Мемориал" (организация включена в России в список так называемых иностранных агентов и не согласна с этим).

18 марта пограничная служба ФСБ ещё раз приняла его документы, заявив, что МВД работает слишком медленно. Через четыре дня ему вручили отказ в рассмотрении дела. В документе заявлено, что Чолиев мог запросить убежища в Турции, откуда он прибыл в Россию. После этого он был депортирован.

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