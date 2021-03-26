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  26 марта 2021
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В Узбекистане велосипедиста переехали два автомобиля подряд: он чудом выжил (видео)

CentralAsia (UZ) -  В пресс-службе ГУБДД МВД Узбекистана прокомментировали видео ДТП с участием двух машин и велосипедиста в Андижанской области.

Инцидент произошёл 24 января текущего года примерно в 17:30 часов на 27-километре автомобильной дороги 4Р-140 проходящей по территории Мархаматского района.

Водитель автомобиля «Нексия» А.Ш. 1994 года рождения совершил наезд на велосипедиста Ж.А. 1995 года рождения, пересекавшего проезжую часть дороги. После того, как велосипедист упал на землю, на него совершил наезд следующий автомобиль марки «Нексия», двигающийся в том же направлении.

В результате ДТП велосипедист получил травмы и был доставлен в больницу.

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