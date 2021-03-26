В Англии учителя, показавшего на уроке карикатуру на пророка Мохаммеда, отстранили от работы

CentralAsia (CA) - Учитель гимназии в городе Батли в Западном Йоркшире, показавший ученикам карикатуру на пророка Мохаммеда, был отстранен от преподавания на время проведения проверки, пишет ВВС.



В четверг мусульманская община вышла на протесты к зданию школы, требуя увольнения учителя и угрожая забрать детей из школы.



Мусульмане верят, что ни Аллах, ни Мохаммед не должны изображаться человеком, и любые попытки изобразить пророка воспринимаются как богохульство и оскорбление.



В октябре прошлого года учитель средней школы в пригороде Парижа Самюэль Пати, также показавший своим ученикам карикатуру на Мохаммеда в рамках урока по толерантности и свободе самовыражения, был обезглавлен 18-летним выходцем из Чечни.



Учителя, имя которого не называется, временно отстранили от преподавания, а директор школы Гари Кибл принес извинения за то, что тот мог оскорбить чувства мусульман.



При этом представитель министерства образования заявил, что запугивать или угрожать учителям недопустимо. По мнению чиновника, сам характер протеста, включая и то, что эта массовая акция нарушает правила карантина, совершенно неприемлем.