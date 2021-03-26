Саудовская Аравия подарила Узбекистану 50 тонн фиников

CentralAsia (UZ) - По случаю наступающего месяца Рамадан Саудовская Аравия подарила Узбекистану 50 тонн хурмы. Гуманитарная помощь оказана центром «Подшох Салмон» («Король Салман»).

Дар Саудовской Аравии планируется передать в качестве гуманитарной помощи мечетям, медресе и организациям Узбекистана. Об этом говорилось во время встречи руководителей Управления мусульман Узбекистана и благотворительного фонда «Вакф» с представителями посольства Саудовской Аравии в Узбекистане.

Груз фиников был вручен послом Саудовской Аравии в Узбекистане Хишамом ибн Мишал ибн Сувайлимом первому заместителю председателя Управления мусульман Узбекистана Хомиджону Ишматбекову и руководителю Общественного благотворительного фонда «Вакф» Яхьо Абдурахманову, сообщила пресс-служба фонда.