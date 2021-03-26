[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Саудовская Аравия подарила Узбекистану 50 тонн фиников

CentralAsia (UZ) -  По случаю наступающего месяца Рамадан Саудовская Аравия подарила Узбекистану 50 тонн хурмы. Гуманитарная помощь оказана центром «Подшох Салмон» («Король Салман»).

Дар Саудовской Аравии планируется передать в качестве гуманитарной помощи мечетям, медресе и организациям Узбекистана. Об этом говорилось во время встречи руководителей Управления мусульман Узбекистана и благотворительного фонда «Вакф» с представителями посольства Саудовской Аравии в Узбекистане.

Груз фиников был вручен послом Саудовской Аравии в Узбекистане Хишамом ибн Мишал ибн Сувайлимом первому заместителю председателя Управления мусульман Узбекистана Хомиджону Ишматбекову и руководителю Общественного благотворительного фонда «Вакф» Яхьо Абдурахманову, сообщила пресс-служба фонда.

print
  • Число заболевших коронавирусной пневмонией в Казахстане резко увеличилось за сутки
  • В Туркменистане строят очередную карантинную зону для прибывающих в страну граждан
  • Туркменистан стал первой страной, закупившей сербские бронетранспортеры «Лазар 3»


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com