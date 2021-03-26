Монголия рассматривает введение вакцинных паспортов

CentralAsia (MNG) - За последний месяц Монголия вакцинировала более 256 тысяч человек в возрасте старше 18 лет. Это означает, что каждый пятый взрослый в Улан-Баторе получил первую прививку.

Вакцинация от коронавируса продолжается. В большинстве случаев это произошло в столице, где проживает более половины населения.

Премьер-министр Монголии Л. Оюун-Эрдэнэ начал общенациональную вакцинацию, получив первую дозу AstraZeneca 23 февраля.

В настоящее время Монголия рассматривает возможность выдачи свидетельств о вакцинации. На международном уровне уже произошел взрывной рост инициатив по выдаче паспортов COVID-19 для использования внутри страны и за границу.

В настоящее время монголы могут просматривать информацию о вакцинации против COVID-19 через приложение E-Mongolia на английском и монгольском языках.

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