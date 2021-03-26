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  26 марта 2021
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Монголия стремится войти в пятерку стран с наибольшим количеством вакцинированных в течение 100 дней

CentralAsia (MNG) -  Ожидается, что первая неделя мая станет периодом полной вакцинации. В настоящее время Монголия занимает второе место в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 17-е место в мире по вакцинации. За 100 дней правления нового правительства, 9 мая, мы стремимся войти в пятерку стран мира по количеству вакцинированных, заявил премьер Монголии Л.Оюун-Эрдэнэ.

Он уверен, что апрель и май будут високосными для вакцинации страны.

В Монголии охвачены вакцинацей 256 922 человек. Необходимое количество доз — 4 030 560, а всего привезено — 509 074.

В апреле планируется поставка более 1,5 млн доз: AstraZeneсa — в конце апреля 97 600 доз, AstraZeneсa — в начале апреля 300 000 доз, Sinopharm — в апреле 900 000 доз, Спутник V — в начале апреля 300 000 доз.

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