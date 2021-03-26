Власти Монголии спешат нормализовать приграничное движение

CentralAsia (MNG) - Монголия сейчас в затруднительном положении, когда китайские пограничные власти ужесточают свой контроль на пограничном пункте Гашуунсухайт — Ганцмод, основном порту для экспорта полезных ископаемых.

Согласно сообщениям, экспорт угля из Монголии упал с 2,31 миллиона тонн в январе до 1,89 миллиона тонн в феврале. Он восстанавливался до тех пор, пока китайская сторона не начала ограничительные меры и не потребовала от водителей пройти тестирование на COVID-19 после того, как ранее в этом месяце было подтверждено, что горняк пострадал от вируса. Количество монгольских угольных грузовиков, пересекающих территорию Китая, в настоящее время составляет от 40 до 50 в день по сравнению с примерно 500 грузовиками в день в начале марта. Однако это также небольшой подвиг для монгольской стороны после регистрации нулевого трафика на КПП Гашуунсухайт — Ганцмод 17 марта на прошлой неделе.

Министерство горнодобывающей и тяжелой промышленности недавно обратилось к послу Китая в Монголии Цай Венру с просьбой помочь вернуть приграничное движение в нормальное русло. Посол ответил положительно, сказав, что можно обратить внимание на этот вопрос со стороны Китая и попытаться вернуть количество монгольских транспортных средств, пересекающих границу.

Монголия начала вводить вакцины против COVID-19 водителям грузовиков 18 марта и горнякам двумя днями позже. Власти заявили, что 10 200 доз вакцины были отправлены на рудники Таван Толгой и Нарийнсухайт в аймаке Өмнөговь для создания системы иммунитета горняков против COVID-19.

«Китайская сторона, похоже, сокращает монгольский экспорт в Китай после возобновления случаев заболевания COVID-19 в Монголии. В связи с этим количество транспортных средств, проезжающих через границу, колеблется. Тем не менее, вполне возможно вернуть все в норму с помощью кампании вакцинации COVID-19 и ограничений», - заявил председатель совета директоров Big Mogul Coal Energy Б. Батмөнх.

Он призвал правительство обратить особое внимание на нормализацию экспорта угля, поскольку он стал основным источником доходов Монголии. В противном случае поступление в госбюджет может быть прекращено, предупредил он.

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