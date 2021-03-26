СНБ Монголии советует отменить «Дубайское» соглашение полностью

CentralAsia (MNG) - На этой неделе Секретариат Совета национальной безопасности Монголии рекомендовал правительству заменить План развития и финансирования подземного рудника Оюу-Толгой на 2015 год, известный как «Дубайское соглашение».

Секретариат завершил всесторонний анализ инвестиционного соглашения Оюу-Толгой 2009 года и соглашения акционеров 2011 года с внесенными в него поправками и изменениями.

«Разрешение на подписание инвестиционного соглашения Оюу-Толгой не было одобрено парламентом или представлено в парламент до подписания. Ключевым способом сделать проект Оюу-Толгой прибыльным для Монголии является внесение поправок в основное соглашение с иностранным партнером о разработке рудника Оюу-Толгой и внесение соответствующих изменений в инвестиционное соглашение», - говорится в заявлении секретариата.

Совет считает, что у акционеров крупного проекта Оюу-Толгой, а именно Монголии через Erdenes Oyu Tolgoi и Rio Tinto через Turquoise Hill Resources, не должно возникнуть проблем с переговорами об изменениях в соглашении.

Были сделаны следующие рекомендации:

1. Внести поправки в положения акционерного соглашения (упомянутые в аналитическом отчете и рекомендациях), чтобы обеспечить их выгоду для Монголии;

2. Внести изменения в инвестиционный договор на основании изменений в акционерном соглашении;

3. Отменить весь план разработки и финансирования подземного рудника Оюу-Толгой (Дубайское соглашение) и включить соответствующие положения в инвестиционное соглашение во взаимно согласованной форме;

4. Обновить и утвердить устав ООО «Оюу-Толгой» в соответствии с изменениями к вышеуказанным соглашениям.

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