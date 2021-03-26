Монголия vs Кыргызстан. Число заболевших COVID в 14 раз меньше, вакцин — в 3 раза больше

CentralAsia (CA) - В Кыргызстане 29 марта начинается первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции китайским препаратом «SinoPfarm». В первую очередь планируется вакцинировать медицинских работников, сотрудников общеобразовательных организаций, работников правоохранительных и силовых структур. Прививки будут проводиться на добровольной основе.



В трех государствах Центральной Азии, включая Казахстан, Таджикистан и Туркменистан с февраля уже началась иммуницазия населения, в частности в этих странах используются такие вакцины, как «Спутник V» (Россия), AstraZeneca (Великобритания) и Pfizer (США-Германия).



Вакцинация населения началась и в Восточной Азии. В середине февраля сообщалось, что Северная Корея, где по официальным данным не выявлен коронавирус, получит два миллиона доз вакцины AstraZeneca. В остальных странах Восточной Азии, включая Монголию, вакцинация уже началась.



Монголия начала прививать население 23 февраля. Её считают одной из стран, успешно справляющихся с эпидемией. По сравнению с Кыргызстаном в Монголии число заразившихся коронавирусом меньше в 14 раз, с начала пандемии там от COVID-19 умерли всего 5 человек.

АКИpress подготовил сравнительный анализ текущей ситуации с коронавирусом и вакцинацией в Монголии и Кыргызстане.

Страны Кыргызстан Монголия Численность населения на 2021 год 6,5 млн 3,3 млн Первый официально зарегистрированный случай коронавируса 18 марта 2020 года вирус был выявлен у 3 кыргызстанцев, прибывших в страну 12 марта после совершения малого хаджа в Саудовской Аравии 10 марта 2020 года вирус был выявлен у гражданина Франции, работающего в Монголии Число заразившихся на 26 марта 2021 года 87 858 6332 Число умерших на 26 марта 2021 года 1492 5 Количество вакцинированных Вакцинация еще не началась 256 922 человека (каждый пятый взрослый) Начало вакцинации 29 марта 2021 года 23 февраля 2021 года Зарегистрированные вакцины «Спутник V» Pfizer, Moderna, AstraZeneca, SinoPfarm, Спутник V Поступившие вакцины «SinoPfarm» 150 000 доз AstraZeneca из Индии + в рамках программы COVAX — 164 000 доз; SinoPfarm из Китая — 300 000 доз; Спутник V из России — 20 000 доз; Pfizer-BioNTech в рамках COVAX — 25 740 доз

Для вакцинации всего взрослого населения Монголии необходимо 4 030 560 доз, а на данный момент в страну привезено 509 074 дозы вакцины (4 вакцины из разных фармкомпаний).



Как сообщили монгольские власти, в апреле планируется поставка более 1,5 млн доз передовых вакцин: AstraZeneсa — в начале апреля 300 000 доз, AstraZeneсa — в конце апреля 97 600 доз, Sinopharm — в апреле 900 000 доз, Спутник V — в начале апреля 300 000 доз.