Монголия vs Кыргызстан. Число заболевших COVID в 14 раз меньше, вакцин — в 3 раза больше

- Азия и мир, анализ и комментарии
- 11:31, 26 марта 2021
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CentralAsia (CA) - В Кыргызстане 29 марта начинается первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции китайским препаратом «SinoPfarm». В первую очередь планируется вакцинировать медицинских работников, сотрудников общеобразовательных организаций, работников правоохранительных и силовых структур. Прививки будут проводиться на добровольной основе.
В трех государствах Центральной Азии, включая Казахстан, Таджикистан и Туркменистан с февраля уже началась иммуницазия населения, в частности в этих странах используются такие вакцины, как «Спутник V» (Россия), AstraZeneca (Великобритания) и Pfizer (США-Германия).
Вакцинация населения началась и в Восточной Азии. В середине февраля сообщалось, что Северная Корея, где по официальным данным не выявлен коронавирус, получит два миллиона доз вакцины AstraZeneca. В остальных странах Восточной Азии, включая Монголию, вакцинация уже началась.
Монголия начала прививать население 23 февраля. Её считают одной из стран, успешно справляющихся с эпидемией. По сравнению с Кыргызстаном в Монголии число заразившихся коронавирусом меньше в 14 раз, с начала пандемии там от COVID-19 умерли всего 5 человек.
АКИpress подготовил сравнительный анализ текущей ситуации с коронавирусом и вакцинацией в Монголии и Кыргызстане.
|
Страны
|
Кыргызстан
|
Монголия
|
Численность населения на 2021 год
|
6,5 млн
|
3,3 млн
|
Первый официально зарегистрированный случай коронавируса
|
18 марта 2020 года вирус был выявлен у 3 кыргызстанцев, прибывших в страну 12 марта после совершения малого хаджа в Саудовской Аравии
|
10 марта 2020 года вирус был выявлен у гражданина Франции, работающего в Монголии
|
Число заразившихся на 26 марта 2021 года
|
87 858
|
6332
|
Число умерших на 26 марта 2021 года
|
1492
|
5
|
Количество вакцинированных
|
Вакцинация еще не началась
|
256 922 человека (каждый пятый взрослый)
|
Начало вакцинации
|
29 марта 2021 года
|
23 февраля 2021 года
|
Зарегистрированные вакцины
|
«Спутник V»
|
Pfizer, Moderna, AstraZeneca, SinoPfarm, Спутник V
|
Поступившие вакцины
|
«SinoPfarm» 150 000 доз
|AstraZeneca из Индии + в рамках программы COVAX — 164 000 доз;
SinoPfarm из Китая — 300 000 доз;
Спутник V из России — 20 000 доз;
Pfizer-BioNTech в рамках COVAX — 25 740 доз
Для вакцинации всего взрослого населения Монголии необходимо 4 030 560 доз, а на данный момент в страну привезено 509 074 дозы вакцины (4 вакцины из разных фармкомпаний).
Как сообщили монгольские власти, в апреле планируется поставка более 1,5 млн доз передовых вакцин: AstraZeneсa — в начале апреля 300 000 доз, AstraZeneсa — в конце апреля 97 600 доз, Sinopharm — в апреле 900 000 доз, Спутник V — в начале апреля 300 000 доз.