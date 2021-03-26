За сутки в Узбекистане выявили 144 случая коронавируса

CentralAsia (UZ) - За сутки, 25 марта, количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 81960 (+144).

По данным Минздрава страны, случаи новых заболеваний выявлены в 7 регионах страны, а также в городе Ташкенте (+115).

Всего выздоровели 80248 (+105) человек, показатель выздоровления составил 98%.

Из 1088 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 191 находятся в тяжёлом состоянии и 85 - в крайне тяжёлом.

Днём ранее в стране было выявлено 138 новых случаев коронавируса.



