[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За сутки в Узбекистане выявили 144 случая коронавируса

CentralAsia (UZ) -  За сутки, 25 марта, количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 81960 (+144).

По данным Минздрава страны, случаи новых заболеваний выявлены в 7 регионах страны, а также в городе Ташкенте (+115).

Всего выздоровели 80248 (+105) человек, показатель выздоровления составил 98%.

Из 1088 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 191 находятся в тяжёлом состоянии и 85 - в крайне тяжёлом.

Днём ранее в стране было выявлено 138 новых случаев коронавируса.

Новости по теме:

print
  • Северная Корея запустила две ракеты в сторону Японского моря
  • Узбекистан и Кыргызстан договорились о поставках электроэнергии на условиях возврата
  • Россия возобновляет авиасообщение с Таджикистаном и Узбекистаном


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com