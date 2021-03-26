Детские сады Узбекистана внедряют корейскую систему образования

CentralAsia (UZ) - В систему дошкольного образования Узбекистана будет внедрена корейская программа «Edu Link». На запуск платформы будет инвестировано $500 тыс.

Вопрос внедрения был обсужден в ходе встречи министра дошкольного образования Узбекистана Агриппины Шин с корейской делегацией во главе с председателем корейско-узбекской бизнес-ассоциации Ким Чанг Кеоном 24 марта.

Корейской стороной предложено внедрение программы «Edu Link». Она предполагает запуск мобильного приложения, рассчитанного на детей от 3 до 7 лет. С его помощью подрастающее поколение Узбекистана сможет изучать иностранные языки (английский, русский и корейский), а также математику. Уроки будут сопровождаться анимационными роликами, тем самым охват детей дошкольным образованием значительно увеличится.

Отмечалось, что специфика мобильного приложения адаптирована под условия Узбекистана. Приложение будет включать контент-ролики, направленные как на повышение квалификации педагогов, так и вовлечение родителей в образовательный процесс в системе ДОО.

По итогам переговоров стороны договорились подписать меморандум о сотрудничестве. Корейская сторона намеревается обновлять мультимедийные программы за свой счет на постоянной основе. Предварительный запуск проекта намечен на 1 сентября текущего года.