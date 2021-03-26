В Узбекистане назвали причину обрушения дороги, ведущей на горнолыжный курорт «Амирсой»

CentralAsia (UZ) - Минтранс Узбекистана озвучил причину обрушения части дороги, ведущей на горнолыжный курорт "Амирсой".

Ранее сообщалось, что на территории горнолыжного курорта "Амирсой" произошло геологическое смещение грунта и горных пород. В министерстве это связали "с обильными снегопадами и осадками, превышающими норму влажности".

В результате было временно ограничено движение пассажирских и автотранспортных средств.

В настоящее время инцидент изучается на месте совместно с представителями Государственной службы по слежению за опасными геологическими процессами, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Комитета по автомобильным дорогам, а также специалистами соответствующих министерств и ведомств.

На основании соответствующих заключений и рекомендаций, сделанных по результатам исследований, добавили в министерстве, будут устранены последствия стихийного бедствия и в кратчайшие сроки будут проведены восстановительные работы на автомобильной дороге, а также возобновлено движение транспортных средств.