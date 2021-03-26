Россия возобновляет авиасообщение с Таджикистаном и Узбекистаном

CentralAsia (TJ) - Россия возобновит авиасообщение сразу с шестью странами. Решение о возобновлении перелетов одобрил премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщает НИАТ «Ховар».



С 1 апреля Россия восстановит авиасообщение с Таджикистаном, Узбекистаном, Германией, Венесуэлой, Сирией и Шри-Ланкой.



Рейсы в Таджикистан будут летать один раз в неделю. Самолеты отправятся из Москвы в Душанбе.



На фоне пандемии коронавируса Россия в конце марта 2020 года прекратила международное пассажирское авиасообщение. Исключение сделали только для вывозных, почтовых, санитарных и некоторых других рейсов.

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