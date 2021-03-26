Состоялась международная конференция «Стратегия финансовой грамотности для ММСП»

CentralAsia (MNG) - В сотрудничестве с другими организациями Банк Монголии с 2016 года реализует «Национальную программу повышения финансовой грамотности».

Основными приоритетами программы являются повышение финансовой грамотности школьников, молодежи, сельских жителей и представителей СМИ. В дополнение к приоритетам программы Центральный банк работает над добавлением новой цели — начиная с этого года предоставлять финансовое образование для микро-, малых и средних предприятий (ММСП).

В рамках этой работы Банк Монголии в сотрудничестве с ЕБРР и при поддержке Европейского Союза реализует проект под названием «Программа обучения финансовой грамотности для ММСП в Монголии». Поэтому 22 марта в режиме онлайн прошла международная конференция по обсуждению итогов проекта.

Во встрече приняли участие Энхтайван Ганболд, заместитель главы Банка Монголии, Ханнес Такач, глава ЕБРР по Монголии, Пьер-Ив Лукас, руководитель группы, Шон Манди, старший вице-президент Группы по финансовой грамотности, Флоре-Анн Месси, руководитель отдела ОЭСР, исполнительный секретарь по потребительскому финансированию, страхованию и пенсиям INFE.

Эксперты группы консультантов представили результаты тренинга с ММСП, основные выводы исследования и «Национальную стратегию финансовой грамотности ММСП в Монголии».

Кроме того, во время виртуального мероприятия представителю Sparkassenstiftung в Монголии и высококвалифицированному эксперту Маркусу Лоху был представлен «Новый подход к обучению инструкторов для Монголии».

В конце конференции была показана вводная видеопрезентация тренинга, а также церемония вручения сертификата тренера, а в Монголии была официально объявлена кампания «Global Money Week 2021».

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